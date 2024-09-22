Eğitim İş Sendikası Foça Şubesi ve Foça Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen çevre temizlik etkinliği İsmetpaşa Mahallesi 1.Mersinaki plajlarından başlayıp İngiliz Burnu koylarına kadar uzanan sahilde yapıldı. Foça Belediyesi Başkan vekili İlkay Söylemezoğlu, Eğitim İş İzmir 7. No.lu Şube Başkanı Mustafa Gök ve Foça Şube Başkanı Rıdvan Taşkın’ın da aralarında bulunduğu 50 öğretmen eldivenlerini takarak, bazıları yanlarına eş ve çocuklarını da alarak bölgeyi temizlediler. Plastik atıklardan, metal kutulara, kağıtlardan, naylon poşetlere, sigara izmaritleri ve çeşit çeşit atıklarla kirlenen kıyılardan toplanan torbalar dolusu çöp daha sonra belediye araçlarıyla çöp istasyonuna götürüldü.

Temiz Foça, çevreci sendika

Eğitim İş Foça Temsilcisi Rıdvan Taşkın “Temiz Foça Çevreci Sendika” sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Rıdvan Taşkın; “Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Foça Belediyesi ile işbirliği yaparak “Temiz Foça Çevreci Sendika” sloganı altında bugün yaklaşık 50 öğretmen olarak İngiliz Burnu’nda çevre temziliği yaptık. Foçaya gelen ziyaretçilerden ricamız, çöplerini sağa sola atmasınlar. Çöp kovaları her yerde var ve belediyemiz tarafınmdan özenle temizlenmekte. Temiz Foça’da temiz sahilde yaşamak istiyoruz.” Dedi.

Eğitim İş 7 No.lu Şube Başkanı Mustafa Gök’te çevre ve hayvanlara duyarlı bir sendika olduklarını belirterek; “Bugün Foça temsilciliğimizin düzenlediği sosyal sorumluluk projesinde Foçalı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Tüzüğümüzden de aldığımız güçle eğitim sendikası olmamızın yanında hem çevre hem de hayvan hassasiyetimizden yola çıkarak bu projeyi gerçekleştirdik.” Dedi.

Vatandaşlara kirletmeme çağrısı

Foça Belediye Meclis Üyesi ve başkan vekili İlkay Söylemezoğlu ise son bir haftadır çeşitli çevre etkinliklerine ve çevreye duyarlı gruplara destek verdiklerini söyledi. İlkay Söylemezoğlu; “Foça Belediyesi olarak çevre bizim en çok önemsediğimiz konu. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı çevreye karşı daha duyarlı olmaya, çevreyi kirletmeme konusunda gerekli özeni göstermeye davet ediyoruz. “ dedi.