Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin kasasından çalınan yaklaşık 700 bin TL değerindeki altınlar, şüpheli A.Ş.B.'nin yakalanmasıyla ele geçirildi.

Olay, iş yeri sahibinin kasasındaki çeşitli cins ve miktarda ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark etmesi üzerine başladı. Durumun jandarmaya ihbar edilmesiyle, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan titiz inceleme ve araştırmalar sonucu, hırsızlık olayının şüphelisi olarak A.Ş.B. tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin hızlı operasyonuyla şüpheli, çalıntı altınlarla birlikte kısa sürede yakalandı. Ele geçirilen altınlar sahibine iade edilirken, A.Ş.B. hakkında adli işlemler devam ediyor.