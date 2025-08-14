Foça’nın genç ve başarılı ressamı Hatice Foçalı Yılmaz, dördüncü kişisel sergisini Reha Midilli Kültür Merkezi Sergi Holü’nde açtı. Sanatçının 31 yağlı boya tablosunun yer aldığı sergi, antik dönemden günümüze Foçalıların yaşamını ve ilginç kişiliklerini tuvale taşıyor. Sergi, 17 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sanat hayatına 2011 yılında portre çalışmalarıyla başlayan Yılmaz, eserlerinde Foça tarihini ve Foçalıları merkeze alıyor. Ressam, çalışmalarını şu sözlerle özetledi:

“Temamı Foçalılar oluşturuyor. Athena ve Koşan Atlet heykelinden, Fransız araştırmacı Felix Sartiaux’nun fotoğraflarına; kazı çalışmalarında görev alan Foçalıları ve ailemin portrelerini de ekledim. Ayrıca Foça’da yaşamış ünlü isimleri de resmettim; ressam Ferruh Başağa, ressam Avni Arbaş, Mehmet Peker ve Şampiyon İsmail bunlardan bazıları.”

Yılmaz, tablolarında eski fotoğrafları canlı bir şekilde aktarma tekniğini geliştirdiğini belirterek, eserlerine yapılan göndermeler ve detaylarla ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu söyledi. Serginin özellikle akşam saatlerinde 22.00’ye kadar açık tutulduğunu ifade eden sanatçı, sıcak yaz günlerinde de ziyaretçilerin rahatça gezebilmesini sağlamayı amaçladıklarını ekledi.

Foçalılar ve Foça’ya gelen misafirlerin yoğun ilgisini gördüklerini vurgulayan Yılmaz, sanata ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirtti ve tüm sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet etti.