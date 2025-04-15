Uşak Basket ile Göztepe, Basketbol 2. Ligi'nde karşılaşıyor. Mücadele 16 Nisan'da TBF TV Youtube kanalından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Uşak Basket-Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol 2. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Uşak Basket ile Göztepe, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. Maç, TBF TV Youtube kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Maç yayın bilgileri

Maç Günü: 16 Nisan 2025, Çarşamba

Saat: 19:00

Yayıncı Kanal: TBF TV Youtube (şifresiz yayın)

Yayın Platformu: TBF TV Youtube Kanalı

Uşak Basket-Göztepe maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Uşak Merkez Spor Salonu’nda oynanacak. Basketbolseverler müsabakayı hem salondan hem de TBF TV Youtube üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

TBF TV Youtube nasıl izlenir?

TBF TV Youtube kanalı, internet bağlantısı olan tüm cihazlardan ücretsiz olarak izlenebilmektedir. Maçı izlemek için resmi TBF TV Youtube sayfası üzerinden yayına ulaşabilirsiniz.