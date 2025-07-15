İzmir’in Foça ilçesinde 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Nihat Dirim, tarihi Beşkapılar Kalesi’nde belgeselinin gösterimiyle bir kez daha anıldı. Film gösterimi sonunda yönetmen Hakan Barçın soruları yanıtlarken, birçoğu Dirim’in arkadaşı olan izleyiciler gösterimde yer almayan anılarıyla vefa gecesini duygusal bir atmosfere taşıdılar.

14 Nisan 2022 tarihinde uzun süre mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayata veda eden Foça eski Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim için hazırlanan ve ilk gösterimi 3. ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen belgesel bu kez tarih Beşkapılar Kalesi’nde sevenleriyle buluştu. Gösterimle, ilçenin sürdürülebilir bir yapıda kalması, çevre ve doğa unsurlarına koruyucu bir öncelikle yaklaşması, tarımsal ve turistik değerlerin ilçe geleceğine yönelik projelerle işlenmesi, Türkiye’de pek çok kişinin adını anmaya çekindiği dönemlerde Türk Yunan dostluğunu başlatacak, geliştirecek ve pekiştirecek etkinlikler düzenlemesi, Foça aşkı ve başta çocukluk arkadaşlarıyla olmak üzere ilçede yaşayanlarla çok insani ve samimi ilişkiler kurmasıyla adını unutulmazlar arasına yazdıran Nihat Dirim hem ekranlarda hem yüreklerde yeniden canlandı. Perdeden akseden konular zaman zaman duygulandırırken, bazen de yüzlere gülmeler, gülümsemeler olarak aksetti.

KRİZ ORTAMINDA BİLE BARIŞTAN VAZGEÇMEDİ

Alkışlarla tamamlanan izlence sonrası konuşan yönetmen Hakan Barçın 25 yıllık arkadaşı olan Nihat Dirim’i 80 saati bulan görüntü ve çok sayıda dokümandan bir saatlik belgesele kurgularken çok zorlandığını ama pek çok bilinmezini de bu kaynaklardan öğrendiğini söyledi. Hakan Barçın; “Belgeseli hazırlarken elimizde inanılmaz bir doküman oluştu. Doğumundan itibaren gençlik durumunu, Foça’nın o zaman ki halini, aynı zamanda 10 yıllık belediye başkanlığı dönemini anlatmaya çalıştım. Tabii kişisel olarak, bir insan olarak, sonrasında da duygularını çok güzel ifade etmiş, hatta birkaçını da ben sırf kendim meraktan, ya da o an tesadüfen ya da eğlencesine çektiğim görüntülerin bu kadar değerli olacağını bilemezdim. Onu kaybedeceğimizi, böyle bir belgesel yapma ihtiyacı olacağını düşünemezdim. Türkiye’den de Yunanistan’dan da belgeler topladık. En çarpıcı bölümlerden biride Yunanistan’da kurduğu ilişkilerdir ki; Dikili’de Osman Özgüven, Aliağa’da Hakkı Ülkü, Foça’da Nihat Dirim Yunanistan ile iyi ilişkiler kuran ilk kişilerdir. Nihat Dirim, Kardak Krizi’ne rağmen Foça’da Türk Yunan Dostluk Festivali yapacak kadar ciddi ve barışa inanan, çok demokrat, çok iyi bir halk insanıydı. Bunu gördük, bunu gösterdik. Bu bir vefa borcu olduğu kadar, aynı zamanda insanlar böyle belediye başkanları, böyle halk insanları, demokrat, barışçıl insanlar olduğunu bilsinler, yeni nesilden bu işleri yapmaya hevesli, belediye başkanı olmak isteyenlere bir örnek olması içinde yaptık. “ dedi.

Hakan Barçın gösterimlerin Beyoğlu Sineması ve Foça Film Günleri ile devam edeceğini, Konak Belediyesi’nden talep edilen gösterim için tarih beklediklerini ve dileyen belediye, kurum ve kuruluşların gösterim taleplerini hiçbir bedel talep etmeden karşılamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.