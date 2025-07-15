Son zamanlarda İzmir’in Menderes, Seferihisar, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde meydana orman yangınlarından bahseden İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sıcak, kuru hava ve rüzgarların etkisiyle en ufak bir kıvılcım durdurulamaz yangınlara dönüşüyor. Bilmeliyiz ki şehrimiz bundan sonraki yıllarda ve aylarda da yangın tehdidinde olmaya devam edecek. Hepimiz yerleşim yerlerimizi bu yangına dirençli hâle getirmek için çalışmak zorundayız” dedi. Yangınının yaralarının sarılması ve kaybedilen ağaçlık alanların yeniden ağaçlandırılması için dayanışma çağrısında bulunan Tugay, 2030 yılına kadar olan karbon nötr taahhüdünü hatırlattı.

İzBB temmuz ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay, son haftalarda kentte meydana gelen orman yangınlarının yaralarının tüm kurumlarla iş birliği içinde sarılacağını belirtti.

“İklim krizinin doğrudan hayatımıza etki ettiği bir dönem”

Sözlerine yangınlarda yaşamını yitiren iki yangın görevlisi ve bir vatandaşı anarak devam eden Tugay, “Yaşadığımız felaket, İzmir tarihinin yaşadığı en büyük felaketlerinden biriydi. Elbette çok üzüntülüyüz. Bu felaketi yaşayan herkese büyük geçmiş olsun diliyorum. Ancak hem vatandaşlarımıza hem bizim gibi kamu kurumlarına önemli görevler düştüğünü hatırlatmak zorundayız. Tüm vatandaşlarımızın yangınların çıkmamasıyla ilgili azami dikkati göstermesi gerekiyor. Yaşadığımız dönem, iklim krizinin doğrudan hayatımıza etki ettiği bir dönem. Sıcaklık, kuraklık rekorları kırılıyor. Sıcak, kuru hava ve rüzgârların etkisiyle en ufak bir kıvılcım durdurulamaz yangınlara dönüşüyor. Bilmeliyiz ki şehrimiz bundan sonraki yıllarda ve aylarda da yangın tehdidinde olmaya devam edecek. Hepimiz yerleşim yerlerimizi bu yangına dirençli hâle getirmek için çalışmak zorundayız. Hem çıkmaması için hem de çıktıktan sonra en kısa sürede söndürülmesiyle ilgili üzerimize düşenleri yapmak zorundayız” diye konuştu.

“İzmir olarak dayanışma içinde olmalıyız”

Geçen hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la görüştüğünü kaydeden Tugay, Menderes, Seferihisar bölgesi ile Ödemiş bölgesindeki köylerin ve ormanlık alanların ağır hasar aldığı belirterek dayanışması çağrısı yaptı:

“Menderes ve Seferihisar bölgesi, özellikle Ödemiş bölgesindeki köylerimizdeki ormanlık alanlar ağır hasar aldı. Geçen hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mızın ziyaretinde ben de eşlik ettim. Hepimiz, bakanlığımızla, ilçe belediyelerimizle ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle halkımızın yaralarını sarmak için çalışacağız. Bir dayanışma çağrısında bulunmak istiyorum. Bu yaraların sarılmasında, kaybedilen evlerin yeniden yapılmasında, aynı zamanda kaybedilen ağaçlık alanların yeniden ağaçlandırılmasında İzmir olarak dayanışma içinde olmalıyız. Buna şehrimizin ve insanlarımızın ihtiyacı var.”

“İzmir’in doğası için yeni kararlar alacağız”

İzmir’de karbon salımının önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve çevreyi koruyacak önlemler alınmasıyla ilgili kararlar alınacağını söyleyen Tugay, iklim kaynaklı sorunlarla ilgili İzmir’in 2030 yılına kadar olan karbon nötr taahhüdünü hatırlattı.

“Bunun gereğini yerine getirmek zorundayız. İklim kriziyle ilgili doğaya verdiğimiz hasarı durdurmak zorundayız” diyen Tugay, şunları söyledi:

“Bu çerçevede önümüzdeki günlerde daha farklı çağrılarımız olacak. Karbon emisyonumuzu düşürmek, enerjiyi daha verimli kullanmak, ulaşımda düşük emisyonlu ulaşım yöntemlerini tercih etmek durumundayız. Bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bazı kararlar alacağız. Sizlerin ve kamuoyunun desteğini şimdiden beklediğimizi söylemek isterim. Önümüzdeki yıllarda su krizini daha ağır yaşayacağımız çok açık. İzmir’in yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tamamını kullanıyor durumdayız. Çok ufak tefek kaynaklar hariç hepsini kullanıyoruz. Ne olursa olsun her birimiz su israfıyla ilgili azami dikkati göstermek zorundayız. En son aldığımız kararda park ve bahçelerde kullandığımız suları belli alanlar dışında kestik. Kamu olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın hassasiyetini bekliyoruz.”