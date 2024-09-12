İzmir’in Foça ilçesi, kurtuluşunun 102. yılını coşkulu etkinliklerle kutladı. Resmi törenlerin ardından meydanda kurulan mangallarda 2 bin kişilik balıklar pişirilerek, vatandaşlara ekmek arası olarak dağıtıldı. Akşam saatlerinde düzenlenecek olan Fener Alayı ve sanatçı Faruk Demir’in konseriyle etkinlikler son bulacak.

Etkinliklere yoğun katılım

Foça’nın Kurtuluş Günü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle başladı. Törene, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Nihat Baran, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Fıçı’dan anlamlı mesajlar

Kutlama programı kapsamında Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen konuşmalarda, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, kurtuluşun tarihi önemine vurgu yaparak, "Samsun’da başlayan bağımsızlık meşalesi, Büyük Taarruz ve İzmir’in kurtuluşu ile taçlandı. 9 Eylül’de İzmir, 11 Eylül’de ise Foça’da zafer çiçekleri açtı. Bu zaferin bizlere yüklediği sorumluluk, atalarımızın mirasını geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaktır" dedi.

Kaymakam Türköz’den özgürlüğe vurgu

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz ise, Kuvayi Milliye ruhunun Kurtuluş Savaşı’nda kritik bir dönüm noktası olduğuna değindi. "Bu kutsal mücadeleyle bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı. İzmir ve ardından Foça, düşman işgalinden kurtuldu. Özgürlüğün beşiği İzmir’dir ve bugün burada bu huzuru yaşıyorsak, bu mücadele sayesindedir" diye konuştu.

Kutlamalar balık ekmek ile taçlandı

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’na kurdukları mangallarda, 2 bin kişilik balık pişirip ekmek arası olarak vatandaşlara ikram etti. Kooperatif Başkanı Ceyhan Çetin, bu etkinliği geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Her yıl 11 Eylül’de kurtuluş sevincimizi Foçalılar ve misafirlerimizle birlikte paylaşıyoruz" dedi.