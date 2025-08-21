İzmir’in en prestijli lokasyonlarından Yeni Kent Merkezi’nde hayata geçirilen Folkart ORİON, kentin çehresini değiştirecek dev bir yatırım olarak öne çıkıyor. 1.2 milyar dolar değerindeki proje; farklı büyüklüklerde yaklaşık 1000 konutun yanı sıra Medical Park Hastanesi, beş yıldızlı otel, bu otele entegre özel bir rezidans kulesi, geniş ticari alanlar ve modern ofis kulesiyle dikkat çekiyor.

Folkart, ORİON Projesi için ön talep toplama sürecini ekim ayında başlatmayı planlıyor. Projenin resmi lansmanının ise kasım ya da aralık ayında yapılacağı açıklandı.

"Mimari Açıdan Ustalığın Zirvesi"

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, projeyi “mimari açıdan ustalığın zirveye taşındığı bir eser” olarak tanımladı. Sancak, “Her yeni projede daha iyisini hedefliyoruz. ORİON, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunarak İzmir’e yeni bir sembol kazandıracak” dedi.

Derin Temel Çalışmaları Tamamlandı

15 ay süren zemin altı derin temel çalışmalarının tamamlandığını belirten yetkililer, zemin iyileştirme sürecinin bitirilmesiyle birlikte üst yapı imalatlarının başladığını açıkladı. İnşaatın önümüzdeki aylarda hız kazanması bekleniyor.

1350 m²’lik Deneyim Ofisi Açıldı

Folkart, projeyi tanıtmak amacıyla 1350 metrekarelik iki katlı Deneyim Ofisi hazırladı. Türkiye’de ilk kez sergilenecek 46 metrekare büyüklüğünde dev maketin yer aldığı ofiste, iç mimar Esra Kazmirci tarafından tasarlanan örnek daireler de bulunuyor.

Modern Şehir Yaşamının Merkezi

TAGO Mimarlık tarafından tasarlanan ORİON, yaklaşık 30 bin metrekarelik yeşil alanı, seçilmiş anıt ağaçları ve özel peyzaj düzenlemeleriyle öne çıkıyor. Projede ayrıca dinlence, spor, kültür, gastronomi, SPA ve yüzme havuzu gibi modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar yer alacak.

5 Bin Kişilik İstihdam

Folkart ORİON’un inşaat süresince 5 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Proje tamamlandığında ise İzmir’in hem gayrimenkul hem de turizm alanındaki prestijini artırması hedefleniyor.