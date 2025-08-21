Karşıyaka Belediyesi, sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla “Mavi Kapak” projesini yeniden başlattı. Proje kapsamında mahalle muhtarlıklarına ve belediye tesislerine yerleştirilen kapak toplama kutularından ilki, Fikri Altay Mahallesi’nde doldu. Yaklaşık 15 kilogram plastik kapak toplayan mahalle sakinleri, kapakları belediye ekiplerine teslim etti. Toplam kapakların büyük kısmı çocuklar tarafından toplandı ve dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri oluşturdu.

Her ton kapak iki engelliye umut olacak

Proje kapsamında toplanan kapaklar, lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim ediliyor. Geri dönüşüme kazandırılan her bir ton kapak karşılığında iki engelli vatandaşa tekerlekli sandalye temin edilecek. Kampanyaya sadece mavi kapaklar değil, her renkten plastik şişe kapağı ve damacana kapakları da dahil ediliyor. Bu sayede hem engellilere destek sağlanacak hem de doğaya katkı verilecek.

Başkan Ünsal projeye destek verenleri kutladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projeye yoğun katılım sağlayan çocukları ve vatandaşları teşekkür ederek kutladı. Ünsal, “Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Nurselen Toygar’ın önerisiyle yeniden başlattığımız kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hem engelli vatandaşlarımıza umut olmak hem de doğamızı korumak için bu iyilik hareketimizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Toplumsal dayanışma güçleniyor

Karşıyaka’da Mavi Kapak projesi sayesinde çocuklar ve vatandaşlar hem çevre bilincini artırıyor hem de sosyal sorumluluk bilinciyle engellilere yardım sağlıyor. Proje, belediyenin sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında toplumda farkındalık yaratmaya devam ediyor.