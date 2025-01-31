Türkiye girişimcilik ekosistemine ışık tutan Forbes Türkiye, her yıl en başarılı girişimleri sıraladığı Girişim 50 araştırmasını duyurdu. Bu yıl listeye giren 50 şirketin toplam değerlemesi 4 milyar dolar olurken, aldıkları toplam yatırım 788 milyon dolar olarak açıklandı. Ayrıca, bu şirketlerin 7 bin 362 kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Girişimcilik ekosistemi 2024’te güçlü toparlandı

2023’ün zorluklarının ardından, 2024 yılı Türk girişimcilik ekosistemi için büyük fırsatlar sundu. Fintech ve mobil oyun sektörleri öncülüğünde hızlı bir toparlanma yaşanırken, halka arzlar, satın almalar ve büyük yatırım turları dikkat çekti.

Startup Watch verilerine göre:

2023’te toplam 1,1 milyar dolar yatırım yapılırken,

Yatırım işlem sayısı %31 artarak 469’a ulaştı.

Yılın en büyük satın almaları ve yatırımları

Fintech sektörü Girişim 50 listesinde güçlü bir ağırlık oluştururken, yılın en dikkat çeken satın almaları şu şekilde sıralandı:

Kazakistan merkezli Kaspi.kz, Hepsiburada’nın %65,4 hissesini 1,1 milyar dolara satın aldı.

Fransız BlaBlaCar, Obilet’in çoğunluk hisselerini devraldı.

Paynet, Iyzico tarafından 87 milyon dolara satın alındı.

Insider, 500 milyon dolarlık büyük bir yatırım aldı.

Girişim 50 listesinin zirvesinde hangi şirketler var?

Girişim 50 araştırmasında, Türkiye’de ofisi bulunan, en az bir yıl önce kurulan ve yatırım almış girişimler değerlendirildi.

Listenin zirvesinde:

Colendi – Dijital bankacılık alanında büyük atılım yapan Colendi, listenin birinci sırasında.

DgPays – Finansal teknolojiler alanında önemli yatırımlara imza atan DgPays ikinci sırada.

Midas – Bireysel yatırımcılar için finansal çözümler sunan Midas, üçüncü sırada yer aldı.

Forbes Girişim 50 Listesi’ndeki ilk 10 şirket

Colendi DgPays Midas Sipay Param Arf Picus Security EasyCep Züber Grand Games

Forbes Türkiye’nin açıklamasına göre, Girişim 50 listesinde yer alan şirketler, gelecekte yüksek değerlemelere ulaşarak girişimcilik ekosistemine büyük katkılar sunacak. Türkiye’nin başarılı girişimlerinin her yıl bu listeyle daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.