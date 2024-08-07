Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 2024 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 5 milyar 975 milyon TL net kâr elde etti.

Yurt içi satış gelirleri

Ford Otosan, 2024 yılının ilk yarısında toplam 15,7 milyar TL net kâr elde etti. Ancak, ikinci çeyrek kârı beklentilerin altında kalarak 5 milyar 975 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin yurt içi satış gelirleri, yıllık yüzde 19'luk bir düşüşle 54,2 milyar TL oldu. Bu düşüş, şirketin mali performansını olumsuz etkiledi.

Enflasyon düzeltmesi

Şirket, mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayarak geçen yılın 6 aylık net kârını 12,08 milyar TL'den 19,40 milyar TL'ye revize etti. Bu düzeltme, şirketin geçmiş dönem kârını önemli ölçüde artırdı. Ancak, bu yılın ilk yarısında hasılat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. Esas faaliyet kârı ise yüzde 51 düşüş gösterdi.

Ford Otosan'ın özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 10 azaldı. Bu azalma, şirketin finansal sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Şirketin hasılatında yaşanan yüzde 5'lik düşüş ise, genel satış performansının zayıfladığına işaret ediyor.