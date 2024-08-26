Forever 21, dünya çapında 560'tan fazla mağazasıyla tanınan bir marka olarak Türkiye'ye güçlü bir giriş yapıyor. Eylül ayında Vadistanbul'da açılacak olan ilk mağaza, açılış etkinlikleri ve keyifli aktivitelerle dikkat çekecek.

Forever 21 Türkiye'de: Vadistanbul'da büyük açılış

Forever 21, uzun süredir merakla beklenen Türkiye pazarına eylül ayında Vadistanbul'da açacağı mağazasıyla merhaba diyecek. Kadın giyim, erkek giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar kategorilerinde sunduğu geniş ürün yelpazesiyle modaseverleri cezbetmeye hazırlanan marka, Türkiye'deki diğer mağazalarını Mall of Istanbul ve Kentpark'ta açacak. Online kanallar üzerinden de erişim sağlayacak olan Forever 21, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de modaya yön vermeyi hedefliyor.

Fiba Perakende’nin güçlü iş birliği

Forever 21'in Türkiye pazarına girişinde, Fiba Perakende önemli bir rol üstleniyor. GAP ve Marks & Spencer gibi dev markaların Türkiye operasyonlarını başarıyla yöneten Fiba Perakende, Forever 21'in Türkiye'deki mağazalarının da tek yetkili şirketi olarak faaliyet gösterecek. İlk etapta üç mağaza açılması planlanan Türkiye pazarında, markanın hızlı büyümesi hedefleniyor. Fiba Perakende, uzun vadede Türkiye'de 30'dan fazla Forever 21 mağazası açmayı amaçlıyor.

Ekonomiye katkı ve yeni istihdam olanakları

Fiba Perakende’nin Forever 21'i Türkiye'ye getirmesi, sadece moda sektörüne değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak. Yeni mağazaların açılmasıyla birlikte oluşacak istihdam fırsatları, özellikle perakende sektöründe yeni iş imkanları yaratacak. Forever 21'in Türkiye'deki büyümesi, yerel ekonomi için önemli bir değer taşıyor.