Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 19. yarışı olan Amerika Grand Prix'siyle devam ediyor. Yarışseverler, Circuit of the Americas pistinde gerçekleşecek bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemiyor. İşte detaylar!

Yarış bilgileri

Tarih: 20 Ekim 2024 Pazar

Saat: 22:00

Pist: Circuit of the Americas (Americas Pisti)

Tur Sayısı: 56

Pist Uzunluğu: 5.513 km

Yarış Mesafesi: 308.405 km

Tur Rekoru: 1:36.169 (Charles Leclerc, 2019)

Heyecan dolu bir yarış

Amerika Grand Prix'si, Formula 1 tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı. Circuit of the Americas, zorlu virajları ve uzun düzlükleri ile sürücülere meydan okurken, yarışseverler de bu mücadelede nefeslerini tutacak. 56 tur sürecek olan yarışta, Charles Leclerc'in 2019'daki tur rekorunun kırılıp kırılmayacağı merakla bekleniyor.

Yayıncı kanal

Yarış, Türkiye'de beIN SPORTS kanalından canlı olarak yayınlanacak. Formula 1 tutkunları için büyük bir fırsat olan bu yarış, kaçırılmaması gereken bir etkinlik.