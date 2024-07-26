Formula 1'De Belçika Grand Prix Heyecanı

Efsanevi Spa-Francorchamps Pisti, heyecan dolu 44 tura ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yılın kazananı Max Verstappen, bu yıl da favoriler arasında yer alıyor.

Heyecan Spa'da devam ediyor

Formula 1'in en uzun pisti olan Spa-Francorchamps, 7.004 kilometre uzunluğunda ve 44 tur üzerinden koşulacak. Yarış, 28 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Sıralama turları ise yarın TSİ 17.00'de yapılacak. Bu pistteki en hızlı tur zamanı, 2018 yılında 1:46.286 ile Valtteri Bottas'a ait.

Pilotlar ve takımlar sıralaması

Belçika Grand Prix öncesi pilotlar ve takımlar sıralamasında ilk 5 şu şekilde:

Pilotlar:

Max Verstappen (Hollanda) - 265 puan Lando Norris (Büyük Britanya) - 189 puan Charles Leclerc (Monako) - 162 puan Carlos Sainz (İspanya) - 154 puan Oscar Piastri (Avustralya) - 149 puan

Takımlar:

Red Bull - 389 puan McLaren - 338 puan Ferrari - 322 puan Mercedes - 241 puan Aston Martin - 69 puan

Spa-Francorchamps'ın önemi

Spa-Francorchamps, 1950'den bu yana Formula 1'in vazgeçilmez pistlerinden biri. Hem uzun düzlükleri hem de hızlı virajlarıyla pilotların sınırlarını zorlayan bu pist, aynı zamanda değişken hava koşullarıyla ünlüdür. Yağmur ve kuru zemin farkları, yarış stratejilerini oldukça etkiler​.

Bu hafta sonu yapılacak yarış, sezonun geri kalanı için belirleyici olabilir. Özellikle Red Bull ve McLaren arasında yaşanacak rekabet, izleyicilere büyük bir heyecan sunacak.