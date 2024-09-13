Ege takımları 3. Lig'de Cumartesi günü galibiyet peşinde Ege takımları 3. Lig'de Cumartesi günü galibiyet peşinde

Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix’si ile devam ediyor. 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenecek yarış, 51 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sıralama turları yarın TSİ 15.00’te yapılacak, yarış ise 15 Eylül Pazar günü TSİ 14.00’te başlayacak.

Bu sezon Max Verstappen 7 kez yarış kazandı, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc ikişer kez podyumun zirvesine çıkarken, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri birer kez yarış galibi oldu.

Pilotlar Klasmanı İlk 5:

  1. Max Verstappen (Hollanda): 303 puan
  2. Lando Norris (Büyük Britanya): 241 puan
  3. Charles Leclerc (Monako): 217 puan
  4. Oscar Piastri (Avustralya): 197 puan
  5. Carlos Sainz (İspanya): 184 puan

Takımlar Klasmanı İlk 5:

  1. Red Bull: 446 puan
  2. McLaren: 438 puan
  3. Ferrari: 407 puan
  4. Mercedes: 292 puan
  5. Aston Martin: 74 puan
Kaynak: AA