Kırıkkale'nin Güzeltepe Mahallesi'nde, Şehit Halit Halıcı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangının, evde yalnız başına kalan küçük bir çocuğun oturma odasında çakmakla oynaması sonucu başladığı iddia edildi. Yangını fark eden anne, çocuğunu kurtarmak için müdahale ederken dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının diğer dairelere sıçramaması büyük bir facianın önüne geçti. Yangın sonrası AFAD ekipleri de incelemelerde bulundu. Güvenlik önlemleri, Motosikletli Yunus Timleri tarafından alındı.

Komşular durumu anlattı

Yangınla ilgili konuşan komşu Mehmet Sevinç, olayın engelli bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu meydana geldiğini belirterek, "Çocuk yalnız bırakılmamalı. Evde kimse olmayınca böyle tehlikeler yaşanabilir. Çok dikkat etmek lazım" şeklinde uyarılarda bulundu.