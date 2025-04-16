UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Frankfurt 1-1 berabere biten maçın rövanşında sahasında İngiliz devi Tottenham'ı ağırlayacak. İlk maçta Ekitike ve Porro'nun ilk yarıdaki karşılıklı golleri maçın skorunu belirlemişti. Tottenham son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilirken Frankfurt ise son 5 maçının 2'sini kazandı.
Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Frankfurt - Tottenham maçı 17 Nisan Perşembe günü 22.00'da TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.