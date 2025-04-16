İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 21-25 Nisan tarihleri arasında sanatseverleri beş gün sürecek Tiyatro Festivali'nde ağırlayacak. Festival, sadece tiyatro oyunlarıyla değil; aynı zamanda çocuklara destek sağlayacak kitap kampanyasıyla da dikkat çekecek. Etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

Tiyatro dolu beş gün

Festivalde İEÜ’nün yanı sıra Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi tiyatro toplulukları sahne alacak. Etkinlik boyunca üniversite öğrencileri, farklı türlerde sahneledikleri tiyatro oyunlarıyla izleyicilere kültür dolu anlar yaşatacak.

Tiyatro gösterimlerinin ücretsiz olması, öğrenciler ve sanatseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Festival, üniversite kampüsünün çeşitli sahnelerinde düzenlenecek.

Kitaplarla sosyal sorumluluk

Festival kapsamında yürütülecek sosyal sorumluluk projesi ile 8-12 yaş arası çocuklara kitap desteği sağlanacak. Katılımcılardan festivale gelirken yanlarında çocuk kitapları getirmeleri istenecek. Toplanan kitaplar, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak.

Etkinlik organizatörleri, hem kültür-sanat etkinliğine katılmak hem de bir çocuğun eğitimine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşları festivale davet etti.