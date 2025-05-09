Toulouse ile Lens, 10 Mayıs Cumartesi günü Ligue 1'de karşılaşacak. Mücadele saat 22.00'de beIN Sports beIN Connect ekranlarında yayınlanacak.

Fransa Ligue 1'de 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Toulouse ile Lens karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, yayıncı kanal bilgisi ve maçın şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Toulouse - Lens karşılaşması saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Toulouse - Lens maçı yayın bilgileri

Toulouse ile Lens arasında oynanacak Fransa Ligue 1 karşılaşması, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

maçın oynanacağı stadyum

Karşılaşma Toulouse'un iç saha stadı olan Municipal Stadyumu'nda oynanacak.

hangi kanalda yayınlanacak?

Müsabaka beIN Sports beIN Connect kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Yayın; Türksat uydusu, dijital platformlar ve internet aracılığıyla izlenebilecek.

Maç Gün Saat Yayın Kanalı Toulouse - Lens 10 Mayıs Cumartesi 22.00 beIN Sports beIN Connect

beIN Sports kanalları, Türksat 4A uydusu üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır. Yayını izlemek için abone olunan dijital yayın platformlarından (beIN Connect, Digiturk vb.) erişim sağlanabilir.