Fransa’da 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou’nun hükümeti, güven oylamasında yeterli desteği alamadı. 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi.
194 milletvekili hükümetten yana oy kullanırken, 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Böylece Bayrou hükümeti düşmüş oldu.
Tarihte bir ilk
Fransa’da 1958’den bu yana hükümetler 41 kez güven oylamasına gitti. Ancak ilk kez bir hükümet kendi girişimiyle güven oylamasına gidip parlamentodan destek alamayarak düştü.
Hükümetin düşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Yeni hükümet kurma görevinin kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.
Kaynak: BBC Türkçe