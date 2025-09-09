Fransa’da Başbakan François Bayrou’nun azınlık hükümeti, Ulusal Meclis’te yapılan güven oylamasında ağır bir yenilgi alarak düştü. 194 milletvekili hükümetten yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Bu gelişme, 1958’den bu yana kendi isteğiyle güven oylamasına gidip düşen ilk hükümet olarak tarihe geçti.

Tarihi güven oylaması

Bayrou’nun Aralık 2024’te göreve başlayan hükümeti, yalnızca dokuz ay içinde güven kaybına uğradı. 8 Eylül 2025’te yapılan oylama sonucunda hükümet anayasal olarak istifasını sunmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yeni başbakan arayışına başladı.

Krizin nedeni bütçe tartışmaları

François Bayrou’nun hükümetinin düşmesine, 2026 bütçe tasarısı için uygulamak istediği kemer sıkma politikaları yol açtı. 43 milyar avroluk tasarruf planı, kamu harcamalarında kesinti öngörüyordu. 3,4 trilyon avroyu aşan kamu borcunu azaltmayı hedefleyen bu politika, hem muhalefetten hem de halktan yoğun tepki gördü.

Muhalefetin ortak tavrı

Sol partiler Sosyalist Parti ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) hükümete karşı birlikte hareket etti. Bu nadir görülen iş birliği, güven oylamasında Bayrou yönetiminin devrilmesine yol açtı.

Bundan sonra ne olacak?

Hükümetin düşmesi, Fransa’da siyasi ve ekonomik belirsizliği artırdı. Cumhurbaşkanı Macron’un yeni başbakan ataması gerekiyor ancak bölünmüş parlamentoda uzlaşma sağlanması zor görünüyor. Uzmanlara göre, ülkenin borç krizi ve uluslararası sorunlarla mücadele sürecinde güçlü bir yönetim eksikliği reformları tehlikeye atabilir. Muhalefet partilerinin erken seçim talepleri ise sürecin gidişatını belirleyecek.