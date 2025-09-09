Hükümetin açıkladığı 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP), sürdürülebilir finansman kaynaklarını güçlendirmeyi ve yurt içi tasarrufları artırmayı hedefliyor. Program kapsamında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 2026 yılının ikinci yarısında devreye alınacak.

Yeşil finans ve yeni yatırımlar

OVP ile birlikte yeşil finans stratejisi ve eylem planı hayata geçirilecek. Bankaların sosyal temalı yatırımları finanse etmesi teşvik edilecek, yeşil bankacılık uygulamaları yaygınlaştırılacak. Ayrıca yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarına ilişkin rehberler hazırlanacak.

TES ile ikinci emeklilik dönemi

Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısının da eklenmesiyle Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) dönüşecek. TES’in 2026’nın ikinci yarısında uygulamaya girmesi planlanıyor.

Yeni sistemle çalışanlar ve emekli olduktan sonra iş hayatına devam edenler, SGK dışında ikinci bir prim ödeme sistemine dahil olacak. Katılımcılar, maaşlarından en az yüzde 3 katkı payı ödeyerek ikinci emeklilik hakkı kazanacak. Sisteme devlet ve işveren katkısı da dahil edilecek.

BES’te yeni düzenlemeler

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları yeniden tasarlanarak katılımcılara daha fazla getiri sağlaması hedefleniyor. Bedelli askerlik ve hac ibadeti gibi yeni durumlar kısmen ödeme yapılabilecek alanlar arasına eklenecek. Üniversiteye kayıtlı 25 yaş altı gençlerin sisteme katılımını artırmak için teşvikler uygulanacak.

Dijital Türk Lirası çalışmaları

Programda dijital Türk Lirası için iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutlarını kapsayan çalışmalar hız kazanacak. Ayrıca FAST ve ödeme sistemleri, veri paylaşım servisleri ve bulut bilişim olanaklarının yaygınlaştırılmasıyla finansal teknoloji faaliyetlerinin ölçeği genişletilecek.