Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier hükümetinin Ulusal Meclis’te yapılan gensoru oylamasıyla düşürülmesinin ardından yeni başbakan olarak François Bayrou’yu atadı. 73 yaşındaki tecrübeli siyasetçi, Macron döneminde atanan altıncı başbakan oldu.

Siyasi kriz ve Michel Barnier hükümetinin düşüşü

Fransa’nın bölünmüş parlamentosu, siyasi krizlerin etkisini artırıyor. 4 Aralık’ta sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NFP) ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi tarafından hükümete karşı sunulan iki ayrı gensoru önergesi Ulusal Meclis’te oylandı. Sol ittifakın önergesi 331 milletvekilinin desteğiyle kabul edilerek gerekli 288 oyu geçti ve Barnier hükümeti düşürüldü.

Barnier hükümeti sadece üç ay görevde kalarak 5. Cumhuriyet tarihinin en kısa süre görev yapan hükümeti oldu.

Macron’un zor dönemi

François Bayrou’nun başbakan olarak atanması, Fransa’nın mevcut siyasi krizden çıkış yolu arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Macron, yeni hükümetin Ulusal Meclis’te aynı kaderi paylaşmasını önlemek için Bayrou’nun siyasi tecrübesine güveniyor.