İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “Tunceli Kültür Buluşmaları” programında sahne alan şarkıcı Pınar Aydınlar, etkinlik sırasında Seyit Rıza posteri açtığı ve yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamalar ve soruşturma detayları

Pınar Aydınlar, etkinlikte "suçu ve suçluyu övme" ve "ülke aleyhinde propaganda yapmak" suçlamalarıyla savcılık tarafından resen başlatılan soruşturma çerçevesinde incelemeye alındı. İddialar arasında, Aydınlar’ın sahne sırasında yaptığı konuşmalar ve Seyit Rıza’nın fotoğrafının yer aldığı bir posterin açılması bulunuyor.

Sabah saatlerinde gözaltına alındı

Aydınlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince şüpheli sıfatıyla sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İfade süreci devam ediyor

Pınar Aydınlar’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verme işlemleri sürüyor.