Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta Ulusal Meclis’te yapılan gensoru önergesiyle düşürülen Michel Barnier hükümetinin ardından ülkenin yeni başbakanı olarak François Bayrou’yu atadı.

Cumhurbaşkanı Macron, hükümet krizinin ardından yaptığı açıklamada, istifa etmeyeceğini ancak yeni bir hükümeti kurmak üzere bir başbakan atayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine tecrübeli bir merkez siyasetçi olan François Bayrou, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

François Bayrou kimdir?

François Bayrou, 25 Mayıs 1951 tarihinde Fransa’da dünyaya geldi. Uzun yıllara dayanan bir siyasi kariyeri bulunan Bayrou, merkez siyasetin önemli figürlerinden biri olarak tanınıyor.

Siyasi kariyeri

Milli Eğitim Bakanı (1993-1997) : Bayrou, 1993 yılında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaparak, eğitim politikaları konusunda önemli reformlara imza attı.

: Bayrou, 1993 yılında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaparak, eğitim politikaları konusunda önemli reformlara imza attı. Fransız Demokrasisi için Birlik (UDF) : 2007 yılına kadar bu partinin başkanlığını yürüttü.

: 2007 yılına kadar bu partinin başkanlığını yürüttü. Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları : 2002 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %6,84 oy alarak dikkat çekti. 2007 seçimlerinde %18,57 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. 2012 seçimlerinde %9,13 oy alarak ilk turda elendi.

: Demokrat Hareket (MoDem) Kuruluşu : 2007 yılında UDF’den ayrılarak merkez siyaseti temsil eden Demokrat Hareket (MoDem) partisini kurdu.

: 2007 yılında UDF’den ayrılarak merkez siyaseti temsil eden Demokrat Hareket (MoDem) partisini kurdu. Pau Belediye Başkanlığı : 2014 yılında Pau kasabasının belediye başkanı olarak seçildi. Bu görevini hala sürdürmektedir.

: 2014 yılında Pau kasabasının belediye başkanı olarak seçildi. Bu görevini hala sürdürmektedir. Adalet Bakanlığı: 2017 yılında Édouard Philippe Hükümeti’nde Adalet Bakanı olarak görev aldı.

François Bayrou, Michel Barnier hükümetinin gensoru önergesiyle düşürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Fransa Başbakanı olarak atandı.

73 yaşındaki Bayrou, siyasi tecrübesi ve merkez çizgideki yaklaşımıyla Fransa’nın mevcut siyasi krizden çıkışına öncülük etmeyi hedefliyor. Fransa’nın yeni Başbakanı olarak, bölünmüş parlamentoda siyasi istikrarı sağlamaya yönelik adımlar atması bekleniyor.