TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Bucaspor 1928 ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Menemen Futbol Kulübü, yarın evinde Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmanın hakemi Kemal Savaş olacak. Ligde 29 puanla 3. sırada yer alan Menemen FK, zirveye tırmanma hedefiyle sahaya çıkacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımının kötü gidişatına son vermek için kararlı olduklarını belirterek, "Lider 68 Aksarayspor'un 8, ikinci Serik Belediyespor'un ise 7 puan gerisindeyiz. Artık toparlanma zamanı geldi. Evimizde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Menemen FK, bu kritik maçtan galibiyet alarak hem moral bulmak hem de zirveyle arasındaki farkı kapatmak istiyor.

Kaynak: DHA