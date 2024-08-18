İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İzmirlilerin coşkuyla bayramlarını kutlayabilmeleri için kent içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulayacak. ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı seferleri, bayram günü boyunca indirimli olacak. Ayrıca, İZBAN seferleri Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.

Toplu ulaşımda büyük indirim

30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmirlilerin bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için toplu ulaşımda özel bir kampanya ile kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurumları olan ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı, bayram günü boyunca tüm seferlerinde yüzde 50 indirim uygulayacak. Bu indirim, İzmirlilere bayram coşkusunu daha geniş kitlelere yayma fırsatı sunarken, kent içi ulaşımı da kolaylaştıracak.

İZBAN’da ücretsiz ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise 30 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz olarak hizmet verecek. İzmirliler, bayram gününde İZBAN’ı kullanarak şehir içindeki ulaşım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecekler. Bu uygulama, İZBAN’ın İzmir’deki toplu ulaşım ağındaki önemini bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaşların bayram coşkusunu daha rahat ve ekonomik bir şekilde yaşamalarına imkan tanıyor.

Bayramda Kolay Ulaşım İçin Önemli Adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu özel uygulaması, bayramın getirdiği yoğunluğu hafifletmeyi ve İzmirlilerin kent içi ulaşımda rahatlıkla hareket edebilmesini hedefliyor. Yüzde 50 indirim ve İZBAN’da ücretsiz ulaşım, bayramı kutlamak isteyenlerin şehir genelinde özgürce seyahat etmelerine imkan tanıyacak.