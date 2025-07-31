Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini vurgularken, pamuk üretiminin sadece çiftçileri değil, tarım, sanayi ve ihracatı kapsayan geniş bir sektörü de etkilediğini belirtti. Çondur, özellikle kuraklık, değişen yağış rejimleri ve yer altı su seviyelerinin düşmesiyle pamuk üretiminin büyük bir risk altında olduğunu ifade etti. "Artık sadece tarım değil, kırsal kalkınma da tehlikede" diyerek, sektörün sürdürülebilirliğine yönelik alarm verdi.

Pamuk üretiminin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu hatırlatan Çondur, bu alandaki sorunların yalnızca üreticileri değil, aynı zamanda ülke ekonomisini de derinden etkileyeceğini söyledi. Çondur, son yıllarda artan kuraklık nedeniyle üreticilerin ciddi verim kayıpları yaşadığını ve sulama imkanlarının azaldığını belirterek, bu durumun üretim planlamasını zorlaştırdığını vurguladı. "İklim değişikliği ve su yetersizliği, üretim süreçlerini imkânsız hale getirebilir" dedi.

Çondur, tarımsal sulama altyapısının acil olarak yenilenmesi gerektiğini ve iklim şartlarına dayanıklı pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, girdi maliyetlerinin artışı nedeniyle üreticilerin pamuk ekiminden uzaklaştığını belirtti ve üreticilerin desteklenmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Fark ödemesi desteği konusunda ise Çondur, pamuk ekim sezonu başlamadan önce desteklerin açıklanmasının büyük önem taşıdığını, bu belirsizliğin özellikle küçük ölçekli çiftçilerin üretimden vazgeçmesine yol açabileceğini belirtti. "Destekler önceden belirlenmeli ki üretici kararlarını sağlam temellere dayandırabilsin" dedi.

Finansmana erişim konusunda da önemli açıklamalar yapan Çondur, Ziraat Bankası'nın kredi limitlerinin artırılması gerektiğini belirterek, "Finansman temininde zorluk yaşayan üreticiler, daha uygun faiz oranlarıyla desteklenmeli" dedi.

Son olarak, Çondur, pamuk üretiminin ülke ekonomisi için stratejik önem taşıdığını ve sektörün sürdürülebilirliği için güçlü bir tarım-sanayi politikası oluşturulması gerektiğini belirterek, "Ulusal Pamuk Konseyi olarak, sektörün tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çözüm arayışlarımızı sürdüreceğiz" dedi.