Göztepe'nin Brezilyalı yeni transferi Janderson de Carvalho Costa, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla teknik heyetin ve taraftarın beğenisini topladı. 26 yaşındaki golcü, iki maçta attığı üç golle dikkat çekti.



Janderson’dan üç gollü prova

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe’nin, Brezilya'nın Vitoria kulübünden transfer ettiği Janderson, sezon öncesi performansıyla öne çıktı. Romulo’nun olası ayrılığına karşı kadroya dahil edilen Brezilyalı forvet, oynadığı iki hazırlık maçında toplam üç gol attı.

Antalyaspor karşılaşmasında galibiyeti getiren tek golü kaydeden Janderson, Manisa FK ile oynanan hazırlık maçında ise iki gol birden attı. Bu performans, hem teknik heyetin hem de taraftarın takdirini kazandı.

Stoilov’un güvenini kazandı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un da, hücum hattında etkili bir görüntü çizen Janderson’dan memnun olduğu öğrenildi. Romulo’nun Bundesliga temsilcisi Leipzig ile imza aşamasına gelmesi, sarı-kırmızılıları yeni bir forvet düzenine geçmeye zorlayabilir.

Romulo’nun takımdan ayrılması durumunda, Göztepe’nin hücum hattının Juan ve Janderson ikilisiyle şekillenmesi bekleniyor. Öte yandan, Göztepe'nin bu transferden 20 milyon Euro’nun üzerinde bonservis geliri elde etmesi gündemde.