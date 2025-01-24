Almanya Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde Freiburg, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü, lider Bayern Münih'i Europa-Park Stadion'da konuk ediyor. Maç saat 22:30’da başlayacak ve futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı beIN Sports MAX 2 ve Tivibu Spor 1 kanalından izleyebilecek.

Freiburg'ın hedefi 3 puan

Ev sahibi Freiburg, son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde 27 puanla 8. sırada yer alan Freiburg, Avrupa potasına girebilmek için bu karşılaşmada galibiyet arayacak. Takım, kendi sahasında Bayern Münih’i mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Bayern Münih liderliği korumak istiyor

Bayern Münih, son 5 maçında 4 galibiyet ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı. Ligde 45 puanla zirvede yer alan Alman devi, Freiburg deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu karşılaşma, Bayern için liderliğini koruma ve rakipleriyle arasındaki farkı açma fırsatı sunuyor.

Freiburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 25 Ocak 2025, Cumartesi

Saat: 22:30

Stadyum: Europa-Park Stadion

Hakem: D. Siebert

Yan Hakemler: J. Seidel, R. Foltyn

Yayın: beIN Sports MAX 2, Tivibu Spor 1