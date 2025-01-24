İtalya Serie A’nın 22. haftasında Juventus, lider Napoli ile deplasmanda karşılaşacak. Kenan Yıldız’ın ilk 11’de olup olmayacağı maç öncesi merak konusu oldu. Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Milan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kenan Yıldız’ı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçı öncesi dinlendirdiğini açıklamıştı. Milli futbolcunun, Napoli maçında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Kenan Yıldız’ın sezon performansı

Bu sezon 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız, Juventus adına toplam 30 maçta görev aldı. 2.104 dakika sahada kalan milli futbolcu, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Juventus ve Napoli’nin lig durumu

Juventus, bu sezon çıktığı 21 maçın 8’ini kazanırken 13 beraberlik aldı ve 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Napoli ise 21 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 50 puanla lider durumda. Napoli, Juventus karşısında alacağı 3 puanla Inter ile olan puan farkını korumayı hedefliyor.

Maç kadrosu ve eksikler

Juventus’ta Bremer, Juan Cabal ve Arkadiusz Milik sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Napoli ise tam kadro sahaya çıkacak.

Muhtemel 11’ler:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku

Juventus: Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Gonzalez

Napoli-Juventus maç detayları

Tarih: 25 Ocak 2025 Cumartesi

Saat: 20.00

Stadyum: Diego Armando Maradona Stadyumu

Yayın: S Sport Plus, S Sport 2