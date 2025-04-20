Filipinler’in Marinduque eyaletinde, freni boşalan bir yolcu otobüsünün kanala düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından otobüsün tavanının traşlandığı ve ön kaputunun parçalandığı bildirildi.

Tatil gezisi felakete dönüştü

Polis, Cumartesi günü sabah saat 10.00 civarında Marinduque’ye doğru hareket eden 26 kişilik tatilci grubunun, gezileri sırasında büyük bir kazaya karıştığını duyurdu. Tatilciler, nehre doğru ilerlerken freni boşalan otobüsün kontrolünü kaybetti.

Fren arızası kazaya neden oldu

Yapılan ilk incelemelerde, otobüsün alçalan bir yolda hızlanarak fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıktığı belirlendi. Araç, önce beton menfezlere çarptı, ardından bir ağaca vurduktan sonra kanalın derinliklerine yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular araçtan savruldu.

Otobüs büyük hasar aldı

Kaza sonrası otobüsün tavanı tamamen traşlanırken, ön kaputunun büyük kısmı parçalandı. Araçta ciddi hasar meydana gelirken, yolcuların durumları sağlık ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.