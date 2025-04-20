Salihli Oraklar Mahallesi'nde Hıdırellez ve Yörük Kültür Festivali’nin üçüncüsü düzenlendi. Festivalde halk oyunları ve yöresel ürünler ilgi gördü.

Hıdırellez ve Yörük kültürü Salihli’de buluştu

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Oraklar Mahallesi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hıdırellez ve Yörük Kültür Festivali, yoğun katılımla ve coşku dolu etkinliklerle gerçekleştirildi. Salihli Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen festival, baharın gelişini kutlamak ve Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla organize edildi.

"Hıdırellez, birlik ve bereketin simgesidir"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Av. Mazlum Nurlu, Hıdırellez’in sadece doğanın uyanışı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve umutla da özdeşleştiğini belirtti. Başkan Nurlu, “Bugün burada, doğanın uyanışını, bereketi ve umudu simgeleyen Hıdırellez’i hep birlikte kutlamaktan onur duyuyorum,” dedi.

Yörük kültürünün Anadolu’nun kadim ruhunu taşıdığını vurgulayan Nurlu, Ulu Önder Atatürk’ün “Toroslar’da bir Yörük çadırı tütüyorsa, bayrağım da dalgalanıyor demektir” sözünü hatırlatarak, bu kültürün taşıdığı direnç ve sadeliğe dikkat çekti.

Festival boyunca kurulan Yörük çadırlarında geleneksel el işi ürünler sergilendi, yöresel yemekler vatandaşlarla buluştu. Etkinlik alanında sahne alan halk oyunları ekipleri izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Çocuklara özel etkinliklerle şenlenen festival, Oraklar Mahallesi’nin yanı sıra çevre yerleşimlerden gelen konuklarla kültürel bir buluşma noktasına dönüştü.

“Salihli’de birlik ve dirlik daim olsun”

Festivalin sonunda konuşmasını sürdüren Başkan Mazlum Nurlu, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Oraklar Mahalle Muhtarı İbrahim Uslu olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti. “Salihli’mizde birlik, dirlik ve güzellik daim olsun,” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.