İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP - 6. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark’ta her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Fuar, kitapların yanı sıra sanat sergileriyle de ilgi görüyor.

İZKİTAP, sadece yayın dünyasının önemli isimlerini değil, sanatın farklı dallarından eserleri de ziyaretçilerle buluşturuyor. Özellikle çocuklar ve öğrenciler fuarda yoğun ilgi gösteriyor.

“Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Sergisi: Mustafa Kemal Atatürk’ün özel eşyaları, annesi Zübeyde Hanım’ın mektupları ve 250’den fazla fotoğrafla 1907-1938 yılları arasındaki liderlik yolculuğunu anlatıyor.

Refik Anadol Sergileri: “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, teknoloji ve sanatı bir araya getiriyor.

“İzmir’i Özledim” Sergisi: Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun özgün çalışmalarıyla İzmir özlemini aktarıyor.

Uluslararası Seramik Çalıştayı Koleksiyonu: Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın seramik sanat örnekleri, farklı ülkelerden gelen eserleri bir araya getiriyor.

ArtMeet 2025 – Artemis’ten Dara’ya Ütopyayı Hatırla: Pakistan Pavyonu’nda kültürel perspektif sunan özel sergi.

Fuar, kitaplarla ve sergilerle buluşan genç ziyaretçilerle renkleniyor. Aileler, eğitim kurumları ve öğrenciler fuar alanını dolduruyor; kültürel etkinlikler her yaştan katılımcıya hitap ediyor.

İZKİTAP 26 Ekim’e kadar Kültürpark’ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Fuar, kitapların yanı sıra ücretsiz sergileri ve çocuk etkinlikleriyle de dikkat çekiyor.