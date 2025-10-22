İZKİTAP 6. İzmir Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Fikir Söyleşileri’nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretim, kırsal kalkınma ve güvenli gıda politikaları masaya yatırıldı.

İzmir Sanat’ta düzenlenen “ İzmir Tarım ve Gıda Ekosistemi” başlıklı oturumda, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nehir Yüksel, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt, İzmir’in kırsal kalkınma projelerini paylaştı.

Nehir Yüksel, kent genelinde 951 mahalleyi kapsayan kapsamlı bir veri tabanı ve stratejik planlama çalışması yürütüldüğünü söyledi. 2026’da tamamlanacak plan, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay havzalarına özgün müdahale araçları sunacak.

Yüksel, tüm paydaşları kapsayan bir Kent Gıda Politikaları Meclisi kurulacağını belirtti. Kamu, üretici, kooperatif, üniversite ve STK’ların birlikte çalışacağı meclis, gıda strateji belgesinin hazırlanmasını sağlayacak.

Bülent Üngür, su krizine karşı akıllı sayaçlar ve göletlerle su yönetimi sağlandığını, kuraklığa dayanıklı bitki ve hayvan besleme destekleri sunulduğunu belirtti. Fidan dağıtımı, zararlılarla mücadele ve küçük balıkçılara destekler de yürütülüyor.

Öztürk Kurt, İZMAR’ın üretimden tüketime uzanan güvenli gıda zincirinin kamusal teminatı olduğunu ifade etti. Süt, yoğurt ve tereyağı üretimi gerçekleştirilen İZMAR, yıl sonunda 20 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Sistem, hem üreticiyi destekliyor hem de vatandaşın bütçesine katkı sağlıyor.