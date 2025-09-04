Cilt enfeksiyonlarında kullanılan Fucidin krem hakkında kullanım şekli, yan etkileri ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. İşte detaylar…
Fucidin krem nedir?
Fucidin krem, etkin maddesi fusidik asit olan ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan topikal antibiyotiktir. Özellikle gram-pozitif bakterilerin yol açtığı cilt sorunlarında tercih edilmektedir.
Fucidin krem hangi durumlarda kullanılır?
Fucidin krem şu hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır:
-
İmpetigo: Ciltte kabarcık ve iltihaplı yaralar
-
Folikülit: Kıl kökü iltihabı
-
Paronişi: Tırnak çevresinde gelişen enfeksiyon
-
Enfekte yaralar ve küçük cilt iltihapları
Fucidin krem nasıl kullanılır?
-
Etkilenen bölge temizlendikten sonra ince tabaka halinde uygulanır.
-
Genellikle günde 2–3 kez sürülmesi önerilir.
-
Tedavi süresi çoğunlukla 7–10 gün arasında değişmektedir.
-
Doktor önerisi olmadan daha uzun süre kullanılmamalıdır.
Fucidin kremin yan etkileri nelerdir?
Fucidin krem çoğunlukla güvenle kullanılabilse de bazı yan etkiler görülebilir:
-
Uygulama bölgesinde kızarıklık, tahriş, kaşıntı
-
Nadir durumlarda alerjik reaksiyonlar ve sistemik etkiler
Uyarı: Göz, ağız ve burun mukozasıyla temas ettirilmemelidir. Hamilelik ve emzirme döneminde mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
Fucidin kremin fiyatı ne kadar?
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre Fucidin krem 20 gramlık tüpün eczane satış fiyatı 112,47 TL olarak belirlenmiştir.