İngiltere Premier Lig’in 23. haftasında Fulham ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Ligin önemli maçlarından biri olan bu mücadelede, iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fulham - Manchester United mücadelesi 26 Ocak Pazar günü TSİ 22:00’de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç öncesi detaylar:

Manchester United, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isterken, Fulham ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç hedefliyor. Her iki takımın da sahaya güçlü kadrolarla çıkması bekleniyor.

Londra’daki Craven Cottage Stadyumu’nda oynanacak maç, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Premier Lig’in bu kritik mücadelesini kaçırmayın!