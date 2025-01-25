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Sağlık Bakanlığı işçi alımları için belirlenen genel şartlar şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı, 9 bin kişilik işçi alımı için aşağıdaki kadrolara yer verecek:

Başvuruların şubat 2025’te alınması planlanıyor. Resmi açıklamanın şubat ayı başlarında yapılması beklenirken, alımlar Türkiye genelindeki hastaneler için yapılacak.

Sağlık Bakanlığı , 2025 yılında hastanelerdeki personel eksikliklerini gidermek amacıyla 9 bin işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. KPSS şartı olmadan kura yöntemiyle yapılacak alımlar, farklı meslek gruplarını kapsıyor.

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