Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında hastanelerdeki personel eksikliklerini gidermek amacıyla 9 bin işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. KPSS şartı olmadan kura yöntemiyle yapılacak alımlar, farklı meslek gruplarını kapsıyor.
Başvurular şubat ayında başlıyor
Başvuruların şubat 2025’te alınması planlanıyor. Resmi açıklamanın şubat ayı başlarında yapılması beklenirken, alımlar Türkiye genelindeki hastaneler için yapılacak.
Hangi kadrolarda işçi alımı yapılacak?
Sağlık Bakanlığı, 9 bin kişilik işçi alımı için aşağıdaki kadrolara yer verecek:
- Bilgisayar Sistem Kurulum, Bakım, Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
- Elektrikçi (Genel)
- Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
- İnşaat Boyacısı/Boyacı
- Marangoz
- Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi
- Oto Elektrikçi
- Otomotiv Kaportacısı
- Klinik Destek Elemanı
- Güvenlik Görevlisi
- Temizlik Görevlisi
Başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı işçi alımları için belirlenen genel şartlar şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını aşmamış olmak.
- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
Kaynak: HABER MERKEZİ