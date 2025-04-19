Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Fulham ile Chelsea arasındaki karşılaşma, Londra’da bulunan Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak.

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın ile izlenebilecek.

Altay vs Kepez Belediye Spor Kulübü maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Altay vs Kepez Belediye Spor Kulübü maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Fulham ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma, Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı olarak izlenebilecek.

Fulham ile Chelsea, 20 Nisan 2025 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşı karşıya geliyor. Maç saat 16:00'da başlayacak ve Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak. Yayın saati, kanal ve platform bilgileri haberimizin devamında.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.