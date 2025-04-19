Fulham – Chelsea maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00’da Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Fulham ile Chelsea, 20 Nisan 2025 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşı karşıya geliyor. Maç saat 16:00'da başlayacak ve Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak. Yayın saati, kanal ve platform bilgileri haberimizin devamında.
20 Nisan 2025 Fulham vs Chelsea maçı yayın bilgileri
Fulham ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma, Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı olarak izlenebilecek.
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Bein Sports Max 1:
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Digiturk 82,
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Kablo TV 236 numaralı kanallar,
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın ile izlenebilecek.
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Maç nerede oynanacak?
Fulham ile Chelsea arasındaki karşılaşma, Londra’da bulunan Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak.