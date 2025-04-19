Ipswich Town – Arsenal maçı 20 Nisan 2025’te saat 16:00’da Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Ipswich Town ile Arsenal, 20 Nisan 2025 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşı karşıya gelecek. Maç saat 16:00'da başlayacak ve Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detayları aşağıda yer almaktadır.
20 Nisan 2025 Ipswich Town vs Arsenal maçı yayın bilgileri
Ipswich Town ile Arsenal arasındaki İngiltere Premier Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.
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Bein Sports 3:
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Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
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Maç Nerede Oynanacak?
Ipswich Town ile Arsenal arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Ipswich'da bulunan Portman Road Stadyumu'nda oynanacak.