Bu olayların ardından CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, gelişmeleri yerinden aktarmak üzere Lübnan'a giderek sıcak bölgeden canlı yayın yaptı. Ancak Öztürk, yayın esnasında beklenmedik bir saldırıya maruz kaldı.

Fulya Öztürk’e canlı yayında saldırı

Fulya Öztürk, Beyrut’ta çatışma bölgesinde yaptığı bir canlı yayın sırasında, yerel bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Kameramanıyla birlikte yayın için hazırlık yaparken, bölgedeki bir şahıs kameraya müdahalede bulunarak görüntülerin alınmasını engellemeye çalıştı. Öztürk, olay sırasında soğukkanlılığını koruyarak canlı yayında olduklarını ifade etti ve saldırıyı durdurmaya çalıştı. Kısa süreli paniğe neden olan olay, ekip tarafından hızlıca kontrol altına alındı.

Fulya Öztürk’e yönelik bu saldırı, Lübnan’daki çatışmaların tehlikeli boyutlara ulaştığını ve bölgedeki gazetecilerin ne denli zor koşullarda çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail’in Beyrut’a yönelik hava saldırılarının ardından şehirdeki kaos giderek büyüyor ve bu durum, bölgede görev yapan basın mensuplarının güvenliğini tehlikeye atıyor.

Lübnan’da durum nasıl?

İsrail’in Nasrallah’a yönelik saldırısının ardından Lübnan’da gerginlik tırmanmış durumda. Hizbullah’ın misilleme yapacağı endişesiyle bölgede hem siviller hem de gazeteciler için güvenlik endişeleri artıyor. Uluslararası medya mensupları, savaşın ortasında gelişmeleri dünyaya aktarmak için yoğun çaba sarf ederken, çatışmaların şiddetinin artmasıyla birlikte bu tür olaylar kaçınılmaz hale geliyor.