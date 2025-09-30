İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.



Hava Topunda Talihsiz Darbe

CD Colindres’in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül’de Revilla takımına karşı oynanan maçın 60. dakikasında rakip oyuncuyla çıktığı hava topu mücadelesi sırasında başına darbe aldı. Bilincini kaybeden genç kaleci sahadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastanede Kurtarılamadı

Tüm müdahalelere rağmen Ramirez, hastanede yaşamını yitirdi. Kulüp yetkilileri ve sağlık ekibi, genç kaleciyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Futbol Dünyasından Başsağlığı

CD Colindres kulübü, Raul Ramirez’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Ayrıca, futbolcu için maçlardan önce saygı duruşunda bulunulmasına karar verildi.