İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihi açıkladı. 31 Ekim 2025’e kadar yenilenmeyen eski tip belgeler geçersiz olacak. Bakan, vatandaşları randevu alarak belgelerini yenilemeye çağırdı.

Son tarih 31 Ekim 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu duyurdu. Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin geçersiz olacağını ve bu belgelerini yenilemek isteyen vatandaşların indirimli harç bedelinden yararlanamayacağını belirtti.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Temmuz ayında 1 milyon 424 bin 516 kişi eski sürücü belgesini yenilemek için başvurdu. Ancak uzatma kararının ardından başvuru sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Temmuz ayındaki başvurular, Ağustos ayında 96 bin 134’e, Eylül ayında ise 60 bin 703’e geriledi.

Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaş, eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

Bakan Yerlikaya’dan vatandaşlara çağrı

Bakan Yerlikaya, vatandaşları nüfus müdürlüklerinden randevu alarak eski sürücü belgelerini yenilemeye çağırdı. "Lütfen randevunuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" dedi.,

Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi: