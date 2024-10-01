Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yılın başında imza attığı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşmesinin son yılına girdi. 39 yaşındaki dünya yıldızı, futbol kariyerine devam etmek için yeni bir kontrat görüşmesine başladı. Eğer 2026 Dünya Kupası’nda forma giyebilirse, altı farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Yeni sözleşme için görüşmeler başladı

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yeni bir sözleşme için masaya oturdu. Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Ronaldo'nun performansı ve tecrübesi göz önünde bulundurularak bu görüşmeler hız kazanmış durumda. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Pro Lig'inde 31 maçta 35 gol atarak gol kralı unvanını elde eden Ronaldo, bu sezon 5 lig maçında 4 gol katkısı sağladı.

2026 Dünya Kupası’nda tarihe geçme hedefi

Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda oynamayı istemesi, onun futbolseverler için ne denli önemli bir figür olduğunun bir göstergesi. Eğer bu hedefini gerçekleştirirse, tarihte altı farklı Dünya Kupası'nda mücadele eden ilk futbolcu unvanını kazanacak. Bu durum, hem Ronaldo'nun kariyeri hem de futbol tarihi açısından büyük bir başarı olacak.

Al-Nassr performansı ve gelecek planları

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig’inde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonu 35 golle tamamlayan Ronaldo, bu sezon da ligdeki etkinliğini sürdürüyor. Yeni sözleşme için görüşmelerin başlaması, onun futboldan kopmak istemediğinin de bir kanıtı. Ronaldo'nun hedefleri arasında 2026 Dünya Kupası'nın yanı sıra, Al-Nassr ile daha fazla başarı elde etmek de yer alıyor.