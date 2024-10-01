22 ayar altın 2970 TL’den işlem görürken, gram altın da aynı seviyeden fiyatlandırılıyor. Ayrıca çeyrek altın 5160 TL (yeni), yarım altın ise 10320 TL olarak dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında güncel tablo

İzmir Kuyumcular Odası'nın paylaştığı fiyatlar aşağıdaki gibidir:

22 Ayar Altın: 2970 TL

2970 TL 18 Ayar Altın: 2600 TL

2600 TL 14 Ayar Altın: 2440 TL

2440 TL Gram Altın: 2970 TL

2970 TL Cumhuriyet Altını: 20890 TL

20890 TL Çeyrek Altın (Yeni): 5160 TL

5160 TL Çeyrek Altın (Eski): 5150 TL

5150 TL Yarım Altın: 10320 TL

10320 TL Ziynet Altını: 20640 TL

20640 TL Has Altın: 3047.42 TL

Altın alım-satımına yönelik tavsiyeler

Altın fiyatlarındaki bu seviyeler, yatırımcılara önemli ipuçları veriyor. Günlük değişimlerin takip edilmesi büyük avantaj sağlayabilir. Özellikle gram altının 2970 TL seviyesinde sabitlenmesi, küçük yatırımcılar için güvenli bir liman olabilir. Cumhuriyet altını ise hem yüksek birikimler hem de geleneksel yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilen bir seçenek.

Dikkat çeken fiyat hareketleri

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketlilik karşısında hangi stratejiyi izlemeli? Altının gelecekte nasıl bir rota izleyeceği belirsizliğini korurken, birikimlerini en doğru şekilde yönlendirmek isteyenler için fiyat takibi hayati önem taşıyor.