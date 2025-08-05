Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor Futbol Kulübü, alışılmışın dışında bir adım attı. Kulüp, profesyonel futbolcu arayışını İŞKUR’a taşıyarak iş ilanı yayınladı. "Futbolcu aranıyor" başlığıyla paylaşılan ilan, hem futbol camiasının hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

İlan, İŞKUR’da yalnızca 3 gün yayında kaldı. Bu kısa sürede tam 9 kişinin başvurduğu belirtilirken, ilan dördüncü gün sessiz sedasız sistemden kaldırıldı. Olayın yayılmasıyla birlikte sosyal medya adeta ikiye bölündü. Kimi kullanıcılar "Formayı kaptım bile" diyerek esprili yorumlarda bulunurken, bazıları da profesyonel futbolcu alımı için böyle bir platformun tercih edilmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Konuyla ilgili 52 Orduspor cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, kulübün bu sıra dışı yöntemi neden tercih ettiği ve ilana başvuran adaylarla nasıl bir süreç yürütüleceği merak konusu oldu.

İŞKUR üzerinden ilk kez bu kadar dikkat çeken bir spor ilanı yayımlanmış oldu. Durum, sosyal medya platformlarında da gündem maddelerinden biri haline geldi.