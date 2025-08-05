Saygılı'dan dikkat çeken açıklamalar: İZBAN'ı verin, borçlar silinsin

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret ederek İzmir gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saygılı, İZBAN’ın mevcut ortaklık yapısının hizmet üretmeye engel olduğunu vurgularken, çözüm olarak Ulaştırma Bakanlığı’na devrini önerdi.

İzmir’in en önemli toplu taşıma hatlarından biri olan İZBAN’da yaşanan gecikmeler ve sistem arızaları sonrası açıklama yapan Bilal Saygılı, "İZBAN’ı SGK borcuna karşılık devredin, İzmir kazansın" çağrısında bulundu.

“İZBAN tek elden yönetilsin, çözüm budur”

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZBAN'daki yüzde 50 hissesine rağmen gerekli sermaye artırımlarını yapmadığını savundu. "Tavsiyem, İZBAN’ın Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak, TCDD ile entegre edilmesi. Bu sistem, Japonya, ABD ve Londra'daki örneklerde olduğu gibi tek merkezden yönetilirse verimli çalışır" dedi.

İZBAN'ın mevcut rayiç bedelinin 50-60 milyon dolar olduğunu belirten Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK’ya olan toplam borcunun 16,8 milyar TL'yi geçtiğine dikkat çekerek, "Bu devirle borcun bir kısmı silinir, sistem rahatlar" ifadesini kullandı.

“Vatandaş 40 dakika tren bekliyor”

İZBAN seferlerindeki aksamalar ve araçların yetersizliğine değinen Saygılı, “Sinyalizasyon hatlarında büyük sorunlar var. Trenler eski, gecikmeler sürekli. Bu hattın 215 kilometreye çıkarılması, İzmir trafiğini yüzde 30-40 oranında hafifletir. Ancak bunun için merkezi yönetim şart" dedi.

“Basmane çukuru için çözüm sunduk ama vazgeçtiler”

Ziyaret sırasında uzun süredir çözülemeyen Basmane çukuru konusuna da değinen Bilal Saygılı, belediye ile yaptıkları müzakerelerin sonuçsuz kaldığını söyledi. "TMSF ile konuştuk, belediye binasını verin, bu sorun çözülsün dedik. Onlar önce tamam dedi, sonra vazgeçti" şeklinde konuştu.

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçmişte Hilton ve Konak Pier gibi yatırımlarda da zarar ettiğini belirterek, “Basmane alanı karşılığında, modern, güneş enerjili bir belediye binası teklif ettik. Hem yatırım yapılacak, hem tasarruf sağlanacaktı. Ama yine olmadı” dedi.

“Kaçmak çözüm değil”

İzmir'de belediye yönetiminin kararsız davrandığını ve çözüm üretmediğini belirten Saygılı, “Ben siyaset yapıyorum ama İzmirli bir sanayiciyim. Bu şehir için çözüm arıyorum. Çözüm üretmeyi bilmedikleri için kaçmayı tercih ediyorlar. Halbuki İzmir halkı hizmet bekliyor” ifadelerini kullandı.