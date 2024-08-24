Almanya 1. Ligi (Bundesliga) ekiplerinden FSV Mainz 05, geçtiğimiz yıl transfer ettiği Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi ile yollarını Filistin’e destek verdiği bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle ayırmıştı. El Ghazi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek "Nehirden denize özgür Filistin" sloganını paylaşmış ve bu paylaşım sonrasında kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

El Ghazi, Mainz kulübünün bu kararına karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Mainz 05’in futbolcunun sözleşmesini haksız yere feshettiğine hükmetti ve kulübün El Ghazi'ye 1.7 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi.

500 bin Euro’luk bağış

El Ghazi, kazandığı tazminatın 500 bin Euro’sunu Gazzeli çocuklara bağışlayacağını açıkladı. Ghaz’in kararı, sosyal medyada büyük takdir topladı ve futbolcunun insani duyarlılığına dikkat çekildi.

Mainz Kulübü: Pişmanlık açıklaması

Öte yandan Mainz 05 kulübü, El Ghazi’nin kadro dışı bırakılmasının ardından pişman olduklarını belirten bir açıklama yaptı. Ancak, bu açıklama futbolcunun yaşadığı mağduriyeti hafifletmeye yetmedi ve mahkemenin kararıyla haklılığı tescillendi.

El Ghazi'nin bu hukuki zaferi, spor dünyasında ifade özgürlüğü konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Futbolcunun Filistin'e olan desteği, birçok kesim tarafından desteklenirken, Mainz kulübünün tutumu eleştirildi.