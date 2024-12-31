Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024 yılının en iyi 11 oyuncusunu açıkladı. Kadroda Real Madrid ve Manchester City’den birçok futbolcunun yer alması dikkat çekerken, listeye genç yetenek Lamine Yamal ve tecrübeli isim Toni Kroos gibi isimler de girdi.

İşte 2024’ün en iyi 11’i

Kaleci:

Emiliano Martinez (Aston Villa):

Arjantinli kaleci, 24 maçta gösterdiği performansla listenin kalecisi olmayı başardı.

Defans:

Dani Carvajal (Real Madrid):

11 maçta 1 gol ve 1 asist ile sakatlık dönüşü iyi bir performans sergiledi.

Antonio Rüdiger (Real Madrid):

Alman stoper, 26 maçta 2 golle savunmadaki etkinliğini ortaya koydu.

Ruben Dias (Manchester City):

Portekizli yıldız, 23 maçta güvenilir savunma performansıyla listeye girdi.

Alphonso Davies (Bayern Münih):

Kanadalı sol bek, 21 maçta 1 gol ve 3 asist ile ofansif katkı sağladı.

Orta Saha:

Rodri (Manchester City):

Ballon d’Or kazanan Rodri, 3 maçta forma giymesine rağmen sezonu sakatlıkla kapattı.

Toni Kroos (Real Madrid):

Tecrübeli Alman yıldız, EURO 2024 sonrası futbolu bırakma kararıyla sezona damga vurdu.

Jude Bellingham (Real Madrid):

İngiliz orta saha, 22 maçta 7 gol ve 6 asistle fark yarattı. Fenerbahçe'nin Talisca transferinde alacak krizi!

Forvet:

Vinicius Jr (Real Madrid):

Brezilyalı yıldız, 21 maçta 14 gol ve 8 asist üreterek muhteşem bir performans sergiledi.

Lamine Yamal (Barcelona):

Genç yetenek, 21 maçta 6 gol ve 11 asist ile geleceğin yıldızları arasında yer aldı.

Erling Haaland (Manchester City):

Norveçli golcü, 25 maçta 18 gol ve 1 asistle gol yollarında etkili oldu.

Genç ve tecrübeli yıldızlar bir arada

IFFHS’nin seçtiği kadroda, hem genç yetenekler hem de tecrübeli isimler yer alarak futbol dünyasındaki nesiller arası başarıları yansıttı. Lamine Yamal gibi genç yetenekler, gelecekteki potansiyelleriyle göz doldururken, Kroos ve Rodri gibi isimler futbol miraslarını güçlendirmeye devam etti.

Real Madrid ve Manchester City öne çıktı

Listeye damgasını vuran takımlar arasında Real Madrid ve Manchester City yer aldı. Her iki takım da hem ligde hem de Avrupa’da sergiledikleri performansla dikkat çekti.