İran Futbol Federasyonu, ülkedeki futbol dünyasında büyücülük faaliyetleriyle ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Federasyon Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, büyücülük iddiaları kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İfade Vermeye Çağrılanlar Artıyor

Alevi, operasyonla bağlantılı olarak 50’den fazla kişinin de ifadeye çağrıldığını belirtti. Federasyon yetkilisi, “Ülkede futbol heyecanını olumsuz etkileyecek hiçbir olaya izin vermeyeceğiz” dedi.

Önceki Vaka ve Skandal İddialar

İran medyasında bir süre önce dört futbol antrenörünün, büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı bilgisi yer almıştı. Geçmiş yıllarda bazı futbolcular ve antrenörler, bazı maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşmeler imzaladığını iddia etmişti.

Bu gelişmeler, İran futbolunda etik ve sportif kuralların dışına çıkıldığı iddialarını yeniden gündeme taşırken, federasyonun konuyu titizlikle araştırmaya devam edeceği bildirildi.